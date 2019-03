Un califat de "gueules cassées" : les derniers jihadistes de Baghouz se rendent

L'envoyé spécial de franceinfo à Baghouz (Syrie) a croisé des jihadistes qui venaient de se rendre, mardi 12 mars.

La chute du dernier bastion de l'organisation terroriste État islamique, à Baghouz (Syrie), est imminente. Le service de presse des Forces démocratiques syriennes (FDS), qui encadre assez strictement les journalistes présents sur place, n'a de cesse de le répéter. La fin est annoncée depuis des jours, mais il est difficile de savoir précisément ce qu'il en est.

C'est pourquoi le spectacle découvert par hasard, mardi 12 mars, par l'envoyé spécial de franceinfo, au détour d'une dune, est particulièrement surprenant : une cinquantaine d'hommes dans un état déplorable, certains quasiment morts allongés sur des brancards improvisés avec des palettes de bois, d'autres en béquilles, jambes bandées et ensanglantées, parfois la mâchoire fracturée ou les yeux arrachés. D'autres encore se déplacent poche de sang à la main, l'air hagard. Tous semblent sales, blessés, affamés et épuisés. Ces jihadistes viennent de se rendre, mardi 12 mars, avant que la nuit tombe. Ils sont surveillés de près par les membres d'une unité des forces spéciales kurdes.

Reddition discrète

C'est là la reddition discrète de Daech, dans les dunes du désert syrien, après des semaines de frappes aériennes de harcèlement des troupes arabo-kurdes au sol : un califat de "gueules cassées". Dans ce groupe, mardi soir, il y a des Syriens, des Tunisiens, des Turcs, des Marocains, des Ouzbeks aussi, mais aucun Français ou Européen. D'après l'officier, il y en aurait encore dans l'enclave.

Une fois dehors, les jihadistes sont donc encadrés par les combattants des FDS qui les fouillent et les interrogent, avant de les transférer. Ils atterrissent 200 mètres plus loin, derrière une autre dune où est située cette fois une unité des forces spéciales américaines. Cette unité prend photos et empreintes de tous ces hommes. Leur objectif : retrouver d'éventuels ressortissants américains ou européens.

Les membres des Forces démocratiques syriennes fouillent les jihadistes qui se rendent avant de les transférer. (AURÉLIEN COLLY / FRANCE-INFO)

Une image contrôlée

D'après l'officier kurde interrogé par franceinfo, il n'y aura plus personne à l'intérieur de l'enclave d'ici 24 à 48 heures. Les jihadistes se seront rendus ou seront morts. Pas morts dans les combats, car en réalité il n'y a en a pas, mais morts à cause des frappes aériennes. Cet officier précise qu'ensuite les Forces démocratiques syriennes entreront et nettoieront l'enclave. Ils veulent retirer les cadavres de combattants et ceux des civils avant l'arrivée des médias. Selon lui, la libération de Baghouz devrait être annoncée aux journalistes dans les trois ou quatre prochains jours.

Depuis dimanche 10 mars, les Forces démocratiques syriennes ne laissent plus les journalistes approcher les personnes sortant de l'enclave. Ils l'ont fait par le passé lorsqu'il s'agissait de femmes et d'enfants. Ils ne le souhaitent pas lorsqu'il s'agit de combattants, en particulier des étrangers et des responsables du groupe État islamique qui intéressent les services de renseignements de leur pays d'origine.