Syrie : violents combats à Baghouz

À Baghouz en Syrie, dernier bastion de l'État islamique dans le pays, les combats font rage et les témoins parlent d'un déluge de feu. "À l'heure actuelle, les avions de la coalition internationale continuent de bombarder les dernières positions des jihadistes, précise la journaliste Stéphanie Perez en duplex. Nous avons passé la nuit dernière et une grande partie de la journée dans cette région de Baghouz, on a assisté à ce harcèlement incessant et spectaculaire. Mais même sous le feu, les combattants du groupe État islamique ont encore les moyens de riposter. Ils disposent de beaucoup de snipers et ils ont envoyé aujourd'hui des véhicules piégés contre les combattants kurdes au sol."

"Beaucoup de dégâts parmi les jihadistes"

Au moment de lancer cette ultime offensive, les forces de la coalition internationale parlaient d'une bataille de quelques jours. "Le combat est donc acharné, c'était prévu. Mais même si on ne dispose pas pour le moment de données officielles, il est certain que cette stratégie de la coalition internationale fait beaucoup de dégâts parmi les jihadistes. Toute la question, maintenant, est de savoir combien de temps ils vont pouvoir résister", conclut la journaliste.

