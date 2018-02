Terrorisme : quel sort pour la djihadiste française expulsée d'Irak ?

"Dès son arrivée à l'aéroport Roissy, Mélina Boughedir sera placée en garde à vue par la justice antiterroriste, qui pourra ensuite décider de sa mise en examen et de son placement en détention provisoire", explique le journaliste de France 2 Hakim Abdelkhalek, qui intervient en direct, devant les locaux de la Direction générale de la sécurité intérieure.

Quel a été son rôle au sein de Daech ?

"La justice va chercher à comprendre le rôle exact qu'elle a pu jouer au sein du groupe Etat islamique", poursuit le journaliste. A-t-elle, comme elle le prétend, été une simple mère au foyer chargée de s'occuper de la cuisine et des enfants ? Ou bien a-t-elle eu un rôle plus violent, plus actif au sein de Daech ? Ce sera à la justice de le déterminer. Les renseignements ont également beaucoup de questions à lui poser sur des liens éventuels qu'elle a pu nouer avec d'autres djihadistes français encore présents en Irak et en Syrie. A noter qu'elle rentre avec son quatrième enfant, qui pourrait rejoindre ses trois frères et soeurs, déjà placés dans une même famille d'accueil.





