Terrorisme : la fille d'une jihadiste française rapatriée

Filmée ici dans sa prison irakienne, cette petite fille de 3 ans et demi a quitté les bras de sa mère pour rejoindre le nord de la France, dont sa famille est originaire. France 3 a pu joindre sa grand-mère par téléphone quelques minutes après que le quai d'Orsay lui a annoncé l'arrivée de sa petite-fille. "J'étais contente et en même temps je n'en croyais pas mes oreilles", a-t-elle témoigné.

"Je vais me battre"

En avril 2018, Djamila Boutoutaou, 29 ans, est condamnée à la perpétuité par un tribunal irakien pour appartenance à l'État islamique. Deux ans plus tôt, elle avait rejoint la Syrie avec son mari. Lui est mort au combat et son fils de 7 ans a été tué dans un bombardement. Aujourd'hui, Djamila Boutoutaou supplie sa famille de tout faire pour l'aider à rentrer en France. "Je vais me battre pour que le gouvernement comprenne que cette petite fille a besoin de sa maman", explique la mère de Djamila Boutoutaou. La grand-mère pourra, dans un premier temps, rendre visite à sa petite-fille dans une famille d'accueil et peut-être, plus tard, entamer des démarches pour l'accueillir chez elle.

Le JT

Les autres sujets du JT