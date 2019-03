INFO FRANCE INTER. Un bébé de 3 ans et demi, fille d'une jihadiste française condamnée en Irak, rapatrié en France

L'enfant a été rapatrié mercredi d'Irak alors que sa mère, Djamila Boutoutaou, a été condamnée à 20 ans de prison en 2018, révèle France Inter.

Une fillette de 3 ans et demi, enfant de la première jihadiste française condamnée en Irak, a été rapatriée mercredi 27 mars, révèle France Inter. Cette enfant était jusqu'ici en Irak et va donc revenir en France. Sa mère, Djamila Boutoutaou, reste elle en Irak où elle a été condamnée à 20 ans de prison en 2018. C'est la première fois que la France rapatrie un enfant de jihadiste dont la mère n'est pas morte.

Djamila Boutoutaou et son époux Mohammed Nassereddine étaient partis en 2016 pour les territoires contrôlés par l'organisation Etat islamique, emmenant avec eux leurs enfants, un garçon de 4 ans et une petite fille de 4 mois à l'époque. Après la mort de son fils et de son mari, Djamila Boutoutaou avait été arrêtée avec sa fille et jugée à Bagdad pour appartenance au groupe Etat islamique.

Des premiers rapatriements à la mi-mars

Le 15 mars, après des semaines d'atermoiement, la France avait rapatrié cinq enfants de jihadistes "orphelins et isolés", qui se trouvaient dans le nord-est de la Syrie. Ces enfants, âgés de 1 à 5 ans, étaient les premiers à être rapatriés de Syrie. Ils vivaient jusque-là dans des familles d'accueil ou des camps, tous orphelins au moins de mère. Ils étaient rentrés à bord d'un avion de l'armée de l'air française.