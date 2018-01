Syrie : un jihadiste français face à son geôlier

Un prisonnier sous haute surveillance : nous l'appellerons Yazine. Il a 30 ans et est originaire de Lunel (Hérault), dans le sud de la France. Il est aujourd'hui soupçonné d'avoir combattu dans les rangs de Daech. Exceptionnellement, les forces kurdes qui le détiennent nous ont autorisés à l'interviewer. L'homme a accepté de répondre à nos questions, à visage découvert. Pourquoi aller en Syrie ? "La plupart de gens qui sont venus, sont venus avec une croyance, avec un idéal. Moi je suis venu sans idéal", confie-t-il.

"Tu penses que ça va être aussi facile que ça ?"

Yazine serait venu chercher son petit frère, parti combattre en Syrie. Mais dès son arrivée, il pose à ses côtés, fier, et surtout, armé. Les Kurdes veulent le juger chez eux, sauf si la France le réclame. "Je veux retourner chez moi", précise l'intéressé. "Tu penses que ça va être aussi facile que ça ?", rétorque le garde derrière lui, un jeune Français qui sert comme volontaire des forces kurdes, "que tu vas rentrer chez toi après avoir été avec l'État islamique ? D'avoir vu de gens se faire péter et ne pas avoir réagit ?" Ils s'engagent tous les deux, prisonnier et geôlier, Français, dans un échange tendu. Ils seraient une quarantaine de Français a avoir été arrêtés par les forces kurdes. Pour le moment, la France veut laisser les autorités locales juger ces jihadistes présumés sur place.

