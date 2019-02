Syrie : le village de Baghouz, dernier bastion de l'État islamique

Les combats se poursuivent autour du dernier bastion de Daech, en Syrie. Les jihadistes ne contrôlent plus qu'un quartier du village de Baghouz, à l'extrême est de la Syrie. Il y resterait environ 500 jihadistes, dont de nombreux étrangers. L'assaut final est mené par les combattants kurdes des forces démocratiques syriennes, avec le soutien des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France. Et selon leur commandant, la chute du Califat n'est qu'une question de jours.

Les civils fuient par centaines

Ces derniers jours, les civils ont continué à fuir Baghouz par centaines, principalement des femmes et des enfants, systématiquement fouillés et interrogés pour repérer d'éventuels jihadistes. 40 000 personnes ont fui la zone des combats depuis le lancement de l'offensive finale, en décembre dernier.

