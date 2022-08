Royaume-Uni : un membre présumé des "Beatles" du groupe terroriste Etat islamique arrêté et inculpé

Un membre présumé des "Beatles" du groupe jihadiste Etat islamique (EI) a été inculpé au Royaume-Uni, a annoncé la police jeudi 11 août. Arrêté à l'aéroport londonien de Luton, Aine Leslie Davis doit être présenté à la justice dans la matinée, a précisé Scotland Yard dans un communiqué. Interpellé en Turquie en novembre 2015, l'homme de 38 ans y était depuis emprisonné pour des actes de terrorisme.

Les quatre membres des "Beatles", ainsi surnommés en raison de leur accent britannique, sont accusés d'avoir enlevé au moins 27 journalistes et travailleurs humanitaires issus des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de Nouvelle-Zélande, de Russie ou encore du Japon. Ils sont également soupçonnés d'avoir torturé et tué, notamment par décapitation, les journalistes américains James Foley et Steven Sotloff, ainsi que des travailleurs humanitaires Peter Kassig et Kayla Mueller. L'EI avait diffusé des vidéos de propagande montrant leurs exécutions sur les réseaux sociaux.

Deux des "Beatles", Alexanda Kotey (38 ans) et El Shafee el-Sheikh (34 ans), anciens ressortissants britanniques, ont été arrêtés en janvier 2018 par une milice kurde en Syrie. Envoyés au Royaume-Uni, ils ont finalement été extradés vers les Etats-Unis en 2020. Alexanda Kotey y a été condamné à la prison à perpétuité en avril dernier. Le quatrième bourreau des "Beatles", Mohamed Emwazi, a été tué par un drone américain en Syrie, en 2015.