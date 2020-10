Radicalisation : Lunel, enfin guérie de ses maux ?

Le président de la République, Emmanuel Macron, prononcera un discours le vendredi 2 octobre sur le séparatisme religieux aux Mureaux (Yvelines) et non plus à Lunel (Hérault) comme il était initialement prévu, indique France 2. Six ans après les drames de 2014, les habitants de la ville devenue à son insu le symbole de l'enrôlement djihadiste, témoignent.