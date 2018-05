Paris : attaque au couteau, le récit des témoins

Pris de panique, les passants courent à toute vitesse pour échapper à l'assaillant. Sur ces images tournées par un vidéaste amateur, on distingue une victime, cet homme au sol ; d'autres personnes tentent d'appeler les secours. Il est près de 21 heures ce samedi soir en plein Paris. Un homme armé d'un couteau agresse sauvagement les passants au hasard, rue Monsigny, à deux pas de l'opéra Garnier, dans un quartier terrorisé.

"Tout le monde criait partout"

"L'agresseur marchait dans la rue, en train de se ballader, les mains pleines de sang, avec son couteau à la main gauche, courant vers des gens, tout le monde criait partout, tout le monde essayait de se réfugier dans un restaurant", explique un témoin. "Et d'un coup, on a entendu un grand bruit, un grand boom, ajoute une autre témoin, tout le monde a crié, on s'est mis sous les tables parce qu'on ne savait pas ce qui se passait, et mon ami a vu la personne passer avec un couteau, la figure en sang". Plusieurs personnes sont à terre, certains sont gravement touchés. C'est une voiture de Police secours qui arrive en premier sur les lieux, quelques minutes après l'attentat. Les forces de l'ordre font face à un homme déterminé : "Un policier a fait usage à deux reprises du taser, relate Yvan Assoma, du syndicat Police Alliance, ça n'a pas suffi à neutraliser la personne. L'individu s'est toujours approché, très menaçant vis-à-vis des policiers en vociférant des propos que l'enquête déterminera avec précision (...)." Toute la nuit, la police scientifique a passé le quartier au peigne fin, à la recherche de premiers indices. L'enquête vient à peine de débuter.