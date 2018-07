Pakistan : au moins 128 morts dans un attentat suicide contre un meeting électoral

Il s'agit de l'attentat le plus meurtrier au Pakistan depuis l'attaque d'une école de Peshawar, en décembre 2014, qui avait fait plus de 150 morts.

L'attaque a été revendiquée par le groupe Etat islamique. Au moins 128 personnes ont été tuées, vendredi 13 juillet, dans un attentat suicide lors d'un meeting électoral dans le sud-ouest du Pakistan, à moins de deux semaines des élections législatives. Le candidat visé a succombé à ses blessures.

L'attaque, dont le bilan est encore provisoire, s'est produite à Mastung, à une quarantaine de kilomètres de la capitale de la province instable du Baloutchistan, Quetta. Il s'agit de l'attentat le plus meurtrier au Pakistan depuis l'attaque d'une école de Peshawar, perpétrée en décembre 2014 par un commando taliban, qui avait fait plus de 150 morts.

"Nous sommes arrivés sur le site de l'explosion et avons trouvé des gens épars et il n'y avait pratiquement personne en bon état", a relaté un ambulancier. L'évacuation des morts et des blessés a dû se faire en grande partie dans l'obscurité faute d'électricité. Le Baloutchistan est la plus pauvre et la plus instable des provinces du Pakistan.