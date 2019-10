Offensive turque en Syrie : des femmes françaises de jihadistes s'évadent des camps

Vendredi 11 octobre, des femmes de jihadistes tentent de s'échapper du camp de Al Hol, au nord de la Syrie. Dans le camp d'Ain Issa dimanche, dix Françaises avec leurs enfants auraient réussi à s'évader et rejoint Daech. "Elles sont entre les mains de Syriens qui les emmènent dans le désert et qui leur expliquent qu'ils sont l'État islamique. Est-ce qu'ils le sont vraiment, je n'en sais rien", explique Me Dosé, avocate d'épouses de jihadistes.

10 à 12 000 jihadistes sont retenus dans des camps souvent surpeuplés dans des conditions difficiles. Les soldats kurdes qui les gèrent pourraient abandonner leur surveillance pour aller combattre l'armée turque. En France, les autorités s'inquiètent. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian doit se rendre en Irak discuter du sort des jihadistes. Le président turc, malgré les pressions internationales, n'a pas l'intention de stopper son offensive sur les Kurdes du nord de la Syrie.

