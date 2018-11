"Les Filles du soleil" : hommage aux combattantes yézidies de Daech en Irak

Captives de l'État islamique, elles ont connu l'enfer. Mais un jour, ces femmes parviennent à s'enfuir pour rejoindre les unités combattantes kurdes basées en Irak. On les appelle les filles du soleil et à leur tête il y a une femme intrépide.

Inspiré de faits réels

Le film Les Filles du soleil, au cinéma à partir de mercredi 21 novembre, est inspiré de faits réels. Mi-2014, les troupes de Daech déferlent sur le nord de l'Irak. C'est là que vit la communauté yézidie. Plus de 7 000 femmes et enfants seront capturées et réduites en esclavage. Parmi celles qui fuiront, beaucoup rejoindront la rébellion kurde.

C'est en Géorgie que le film a été tourné dans un respect minutieux des détails sur les conditions de vie des combattants. Le résultat est une œuvre réaliste et poignante. Quelque 2 000 femmes yézidies sont encore entre les mains des soldats de Daech.

