La riposte des derniers jihadistes en Syrie

À quelque 300 mètres du front, la nuit est tombée sur Baghouz, en Syrie. Les combats continuent entre les forces démocratiques syriennes et les derniers jihadistes retranchés dans le village. "De là où nous sommes, nous entendons largement des tirs d'artillerie lourde, de mortier et de roquette", rapporte l'envoyée spéciale Stéphanie Perez sur place.

Un nombre de jihadistes inconnu

Le nombre de jihadistes du groupe État islamique est pour l'instant inconnu, mais selon les témoignages des civils, ils se retrancheraient dans des souterrains très organisés sous la ville. "On ne sait pas non plus quelles sont leurs munitions, mais ce soir [samedi 2 mars] encore, ils ripostent très durement, ce qui fait dire au commandement kurde que le combat sera long et difficile", poursuit la journaliste. Les forces démocratiques espèrent annoncer la défaite territoriale du groupe État islamique d'ici une petite semaine.

