La jihadiste française Emilie König arrêtée en Syrie par les forces kurdes

La jihadiste française Emilie König a été arrêtée en Syrie par les forces kurdes, ont indiqué des sources antiterroristes françaises à France 2, mardi 2 janvier, confirmant une information de RMC. Originaire de Bretagne, elle "est aujourd'hui détenue dans l'un des camps de réfugiés géré par les kurdes", précise la radio, qui ajoute que "près d'une dizaine de Françaises et leurs enfants auraient également été arrêtés ces dernières semaines".

Sur la liste noire des Etats-Unis

En septembre 2015, Emilie König avait été ajoutée à la liste des "combattants terroristes étrangers" des Etats-Unis. "C'est une personnalité dans la communauté jihadiste. Elle est très active sur les réseaux sociaux, diffuse la propagande et réalise le recrutement de volontaires", avaient alors commenté des responsables français de la lutte antiterroriste.

En septembre 2014, son nom avait déjà été ajouté par les Nations unies à sa liste des personnes associées à Al-Qaïda en Irak. Elle faisait l'objet de sanctions internationales et d'interdictions de voyager.

Radicalisée au contact de son époux

Née en 1984 en Bretagne, d'un père gendarme qu'elle n'a pratiquement pas connu, Emilie Köning est la dernière d'une famille de quatre enfants. Elle suit une scolarité normale et obtient un CAP de vendeuse en alternance. Décrite comme fragile psychologiquement, elle tombe dans la drogue, avant de rencontrer son premier mari, emprisonné pour trafic de stupéfiants.

Au contact de son époux d'origine algérienne, Emilie König débute son long chemin de radicalisation. Elle apprend l'arabe et décide de se faire appeler "Samra". En 2010, elle se promène en niqab dans les rues de Lorient : "Elle venait prier le vendredi à la mosquée", confiait l'Association culturelle et islamique de la ville à Ouest-France. La jeune femme se rend souvent à Paris et se fait remarquer, intégralement voilée, lors de manifestations. En contact avec le groupe islamiste nantais Forsane Alizza, elle commence à distribuer la même année des tracts appelant au jihad.

Un départ en 2012 pour la Syrie

Convoquée au printemps 2012 au tribunal de Lorient, elle se présente en niqab et refuse de lever son voile, provoquant une altercation avec un vigile. Elle filme alors la scène et la poste rapidement sur YouTube, dénonçant une discrimination. Après la dissolution de Forsane Alizza en 2012 par le ministère de l'Intérieur, elle ouvre plusieurs pages Facebook et appelle à la guerre sainte.

A la suite de ces événements, Emilie König quitte la France la même année et laisse ses deux enfants pour rejoindre son mari, parti en Syrie rejoindre le groupe qui allait peu après devenir l'Etat islamique, avant d'être tué. Elle fait partie des premiers Français à avoir franchi la frontière turque pour prendre part au jihad en Syrie.