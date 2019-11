Jihadisme : une femme soupçonnée d'avoir abandonné sa belle-fille en Syrie

Un douloureux témoignage. Lundi 18 novembre, le procès d'une revenante de Syrie s'ouvre à Paris. L'accusée est notamment jugée pour association de malfaiteurs en lien avec une organisation terroriste. Elle est également accusée d'avoir abandonné sa belle-fille sur place en Syrie. À son arrivée en Syrie en 2014, la femme transportait avec elle quatre enfants dont Jana, sa belle-fille. À son retour en France, l'accusée n'est revenue qu'avec trois enfants.

"Elle me manque beaucoup"

Ilham Tarbouni, la mère de Jana n'a pas revu sa fille depuis cinq ans et se questionne sur le destin de son enfant qui aurait été abandonné par sa belle-mère. "Elle me manque beaucoup", confie-t-elle. Aujourd'hui, elle attend de connaitre "la vérité". "J'attends qu'elle me dise où est ma fille, où elle l'a laissée, avec qui", poursuit celle qui se raccroche aux révélations de l'accusée pendant son audience. Le procès va durer 5 jours.