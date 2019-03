État islamique : que reste-t-il du califat ?

Le village de Baghouz (Syrie), dernier bastion du groupe État islamique, est désormais tombé après de longs mois de bataille. De ce petit bout de désert syrien, près de 67 000 personnes sont sorties depuis le 1er février 2019, ce qui a surpris tout le monde. Parmi ces personnes, les combattants : près de 5 000 hommes qui se sont rendus ou qui ont été arrêtés. D'autres ont réussi à s'échapper.

Les djihadistes occidentaux jugés en Irak

Il y a aussi les familles des combattants, femmes et enfants, qui sont restées jusqu'au bout. Et puis il y a les civils, certains pris au piège ou partisans des jihadistes. Les combattants sont transférés dans plusieurs prisons kurdes, mais on ne sait pas pour combien de temps. Les jihadistes européens et américains sont progressivement amenés vers l'Irak où ils seront jugés. Quant aux familles, elles s'entassent dans des camps.