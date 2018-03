Attentats dans l'Aude : prolongation des deux gardes à vue

Radouane Lakdim a-t-il agi sans aucune complicité en amont ? S'agit-il d'un loup solitaire ? Parmi les deux proches du terroriste qui sont en garde à vue ce dimanche 25 mars, sa compagne est elle-même radicalisée. "Ces deux gardes à vue ont été prolongées, on l'a appris cet après-midi de source judiciaire. Une information importante, les deux individus ne se murent pas dans le silence comme c'est souvent le cas dans les affaires de terrorisme", rapporte Arnaud Comte en direct du commissariat de Carcassonne (Aude).

"Très actif, notamment sur les forums jihadistes"

Les deux personnes en garde à vue parlent aux enquêteurs qui, avec les interrogatoires, tentent de reconstituer le parcours de Radouane Lakdim et d'établir ses fréquentations. "On sait qu'il était très actif, notamment sur les forums jihadistes. Par ailleurs, les enquêteurs ont acquis une certitude : le terroriste avait préparé et prémédité son acte. (...) Une dernière information concerne l'une des victimes, le lieutenant-colonel Beltrame. L'autopsie de son corps a permis d'établir qu'il avait été tué par un coup de couteau porté au visage", explique le journaliste.

