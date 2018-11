Attaque terroriste à Melbourne : les Australiens saluent le courage de "l'homme au chariot" qui a défié l'assaillant

"Je me sens en sécurité dans ma ville en sachant que, quelque part ici, Trolley Man nous protège", a écrit un internaute.

"L'homme au chariot sur Bourke Street est un héros." Un témoin non identifié de l'attaque au couteau qui a fait un mort et deux blessés, vendredi 9 novembre, à Melbourne (Australie), a été salué pour son courage par de nombreux internautes reconnaissants. Surnommé "Trolley Man", cet homme avait prêté main forte à deux policiers en tentant de renverser l'assaillant avec un chariot de supermarché.

"L'homme au chariot représente tout ce que l'Australie a de bien, a écrit un utilisateur de Twitter. Il ne fuit pas. Il aide en pleine crise et il le fait de manière ridicule mais efficace."

Trolley man is everything great about Australia. He’s not running away. He’s helping in a crisis, and he’s doing it in a ridiculous but effective way. #bourkest https://t.co/8SptraVgVY — flim flam (@cloudyellin) 9 novembre 2018

I feel safe in my city knowing that somewhere out there - Trolley Man is watching over us. #Melbourne pic.twitter.com/CNLbga8ypY — John Cameron (@Cameron_John) 9 novembre 2018

Le Premier ministre du Victoria dit sa "fierté"

Le Premier ministre de l'Etat du Victoria a rendu hommage aux policiers impliqués mais aussi à "ces passants qui sont intervenus sans la moindre hésitation". "Eux aussi sont des personnes dont les qualités nous rendent fiers", a-t-il souligné.

Le chef de la police du Victoria a eu un mot pour "l'homme au chariot", qui a "agi sur le coup et a voulu apporter son soutien à la police". "Il y a eu un certain nombre de personnes qui ont fait ça et nous sommes toujours reconnaissants quand la communauté vient en aide à la police", a-t-il ajouté, tout en incitant à rester "prudent" dans ce genre de situation.