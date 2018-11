Australie : ce que l'on sait de l'attaque terroriste qui a fait un mort à Melbourne

Les vidéos de la scène montrent un pick-up en feu et une attaque violente à l'arme blanche. Un homme a tué une personne et en a blessé deux autres, vendredi 9 novembre, en plein cœur de Melbourne (Australie). Après avoir, dans un premier temps, déclaré ne pas avoir d'informations sur les motivations de l'assaillant, les autorités ont affirmé qu'il s'agissait "d'un événement terroriste", selon Graham Ashton, patron de la police de l'Etat de Victoria. Le groupe jihadiste Etat islamique a revendiqué l'attaque, dans un communiqué diffusé par son organe de propagande, Amaq, sans toutefois apporter la moindre preuve de son implication.

Le déroulement des événements n'est pas encore précisément établi. Selon la police, "un 4x4 Ute (constructeur automobile australien) s'est engagé dans Bourke Street", le quartier d'affaires de Melbourne, alors que les gens commençaient à quitter le travail pour le week-end, vendredi peu après 16 heures.

"Un homme se trouvait dans le véhicule", selon Graham Ashton. "Le feu a pris et il est sorti du véhicule", précise le chef de la police de l'Etat de Victoria. "Nous essayons toujours de déterminer si le véhicule a pris feu avant ou après que le conducteur est sorti". Selon la police, le pick-up était chargé de bouteilles de gaz, qui n'ont pas explosé. Alertée au sujet de l'incendie, "la police a rapidement répondu", a déclaré le commissaire David Clayton. "Quand les policiers sont sortis de leur voiture, ils ont été confrontés à un homme qui les menaçait avec un couteau", a-t-il poursuivi. "Dans le même temps, des passants ont averti que des civils avaient été poignardés", a précisé le commissaire.

Chaos in #bourkest as a guy seems to have set his car on fire then attacked police with a knife. Police response was swift and overwhelming. I heard at least one gunshot initially. pic.twitter.com/j5BB8VVehI

Un passant a essayé de le faire reculer avec un chariot de supermarché, alors que deux policiers tentaient de le maîtriser, en recevant des coups. Ce qui semble avoir permis à un autre officier de police de dégainer son arme et de tirer sur l'assaillant, touché à la poitrine et mort à l'hôpital.

L'assaillant a réussi à poignarder trois hommes, avant d'être touché. Une victime est morte à l'hôpital et les deux autres sont soignées pour des blessures. L'un des blessés est un homme d'affaires de 58 ans, Rodney Patterson, originaire de Tasmanie, selon le Premier ministre de cette île au sud de l'Australie.

Our thoughts are with a brave Tasmanian, Rod Patterson, his family and friends. A nicer bloke you wouldn’t meet. It’s not surprising he would step in to help others. We all wish him well.