Attaque au couteau à Trappes : que sait-on du profil de l'assaillant ?

Ce jeudi 23 août au matin, un homme a tué deux personnes et blessé grièvement une troisième lors d'une attaque au couteau survenue à Trappes, dans les Yvelines. Que sait-on au sujet de l'assaillant ? "Il s'appelle Kamel Salhi, il a 36 ans et on sait qu'il a enregistré l'an dernier une société de VTC. Mais surtout, il a été condamné un an plus tôt, en 2016, pour apologie du terrorisme sur la voie publique", explique Stéphanie Desjars, en direct de Trappes.

De sérieux problèmes de couple ?

"Pour autant, les enquêteurs restent prudents sur la piste terroriste parce que Kamel Salhi était aussi bien connu pour son profil psychologique fragile", poursuit la journaliste de France 2, qui rapporte que "des connaissances de Kamel Salhi ont confirmé qu'il était très perturbé ces derniers jours. Il semble qu'il éprouvait de sérieux problèmes de couple. Les enquêteurs vont bien sûr devoir maintenant clarifier les mobiles exacts de cette attaque."