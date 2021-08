Afghanistan : attentat meurtrier à l'aéroport de Kaboul, Daesh revendique

Une double explosion a fait au moins 60 morts à l'aéroport de Kaboul (Afghanistan) jeudi 26 août. Dans la confusion générale, des blessés sont évacués dans des brouettes. La tête ensanglantée, un homme est totalement désorienté. Devant un hôpital de la capitale afghane, le ballet des ambulances est incessant. Des enfants figurent parmi les victimes, et les secouristes sont épaulés par des civils pour pousser des brancards. "J'étais près de l'aéroport quand j'ai entendu le son d'une grosse explosion. J'ai vu de nombreuses personnes blessées et tuées. Apres l'explosion, un feu s'est déclaré. On a quitté la zone", confie un témoin.

Réponse ferme des États-Unis

Deux explosions se sont succédé : l'une à proximité d'un hôtel, l'autre devant l'une des entrées de l'aéroport, là où des milliers d'Afghans se massent dans l'espoir d'être évacués depuis plusieurs jours. Les États-Unis se veulent fermes. "Si nous trouvons ceux qui sont liés à cette attaque, nous les poursuivions. Nous avons toujours été très clair, nous nous gardons le droit d'agir contre Daesh en Afghanistan", a déclaré le général Kenneth McKenzie, chef du commandement central américain en charge de l'Afghanistan. Daesh a revendiqué l'attentat dans la soirée.