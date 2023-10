Nucléaire : l'AIEA appelle la communauté internationale à se mobiliser pour empêcher l'obtention de la bombe atomique par l'Iran

L'Agence internationale de l'énergie atomique déplore une "banalisation" du dossier, éclipsé par le contexte planétaire.

Temps de lecture : 1 min

Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) appelle la communauté internationale à se mobiliser pour empêcher l'obtention de la bombe atomique par l'Iran. "Nous devons déployer tous nos efforts (...) pour empêcher un pays qui a la capacité de développer des armes nucléaires de passer à l'acte", a déclaré Rafael Grossi dans un message vidéo adressé au James Timbie Forum, conférence sur la non-prolifération, organisée cette semaine par le département d'Etat américain.

L'AIEA met en garde la communauté internationale à ne pas faillir en Iran comme elle l'a fait en Corée du Nord, qui est aujourd'hui dotée de la bombe atomique. Cette situation "a accru les incertitudes et dangers dans la péninsule coréenne et en Asie", rappelle Rafael Grossi. "C'est pour cela que nos efforts actuels en Iran sont si fondamentaux et pourquoi le soutien de la communauté internationale et bien sûr des Etats-Unis est indispensable."

Depuis 2021, l'instance onusienne peine à contrôler le programme nucléaire iranien, qui ne cesse de monter en puissance, bien que Téhéran nie vouloir fabriquer une bombe. Or, ces derniers temps "un déclin de l'intérêt des Etats membres", une "banalisation" du dossier qui se retrouve éclipsé par un agenda international chargé, déplore Rafael Grossi.