Nucléaire iranien : la France dénonce "la trajectoire très préoccupante" de Téhéran

Des taux d'enrichissement d'uranium proches du seuil de fabrication d'une bombe atomique ont été détectés par l'Agence internationale de l'énergie atomique.

"Un développement sans précédent et extrêmement grave." La France a dénoncé, jeudi 2 mars, la "trajectoire très préoccupante" de la politique nucléaire de l'Iran. Paris réagit à la publication d'un rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) évoquant des particules d'uranium enrichi à plus de 80%, un taux proche du seuil de fabrication d'une bombe atomique.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Anne-Claire Legendre, a souligné que "ce rapport fait état d'une trajectoire très préoccupante de l'Iran qui n'a aucune justification". L'AIEA a détecté en Iran des particules d'uranium enrichi à 83,7%, sans pouvoir dire à ce stade si ce seuil a été atteint accidentellement ou volontairement. Ces particules ont été découvertes à la suite de la collecte en janvier d'échantillons dans l'usine souterraine de Fordo.

Des "fluctuations involontaires", défend l'Iran

L'Iran, qui nie vouloir se doter de l'arme atomique, a de son côté fait état "de fluctuations involontaires" au cours du processus d'enrichissement, dans une lettre citée par l'AIEA. Le directeur général de l'agence, Rafael Grossi, a prévu de rencontrer samedi le président iranien, Ebrahim Raïssi, à Téhéran pour "relancer le dialogue".

En fonction des avancées obtenues au cours de ce déplacement, les Etats-Unis et l'E3 (Royaume-Uni, France et Allemagne) décideront ou non de déposer un projet de résolution au Conseil des gouverneurs de l'AIEA, prévue la semaine prochaine à Vienne. L'Iran avait déjà fait l'objet d'un rappel à l'ordre lors de la dernière réunion, en novembre 2022, pour son manque de coopération concernant des traces d'uranium enrichi retrouvées sur trois sites non déclarés.