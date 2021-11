L'Iran rejette les déclarations des Occidentaux sur son programme nucléaire

En marge du sommet du G20 à Rome, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis avaient regretté samedi les mesures jugées "provocatrices" prises par l'Iran.

L'Iran a rejeté lundi 1er novembre la déclaration commune de quatre pays occidentaux sur le nucléaire iranien, considérant qu'elle ne "collait pas à la réalité" et réaffirmant le caractère pacifique de son programme.

En marge du sommet du G20 à Rome, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis avaient affiché samedi leur "vive et croissante inquiétude face au rythme accéléré des mesures provocatrices prises par l'Iran dans le domaine nucléaire, telles que la production d'uranium hautement enrichi et d'uranium métal enrichi".

La diplomatie iranienne a rejeté ces accusations : "La production d'uranium métal et d'uranium hautement enrichi, comme déjà affirmé par le passé, est faite à des fins pacifiques et à des usages civils", a réagi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh.

"Il convient donc de noter que de telles positions [des Occidentaux] ne collent pas à la réalité et n'apporteront pas de résultats constructifs", a-t-il ajouté devant la presse. L'Iran avait affirmé plus tôt cette année avoir entrepris la recherche d'uranium métal afin de fournir du combustible pour un réacteur nucléaire de recherche, un sujet sensible car cette matière peut être utilisée dans la fabrication d'armes nucléaires.