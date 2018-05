Israël-Iran : haute tension sur le Golan

Faut-il craindre, oui ou non, un embrasement du conflit entre l'Iran et Israël ? "Eh bien, pas forcément dans l'immédiat et c'est d'ailleurs ce qui va dans le sens de ce que viennent de déclarer les renseignements militaires israéliens, qui affirment que cet épisode de confrontation inédite est désormais terminé. Elle pourrait quand même se reproduire dans les semaines ou les mois à venir", explique le journaliste Franck Genauzeau.

Le niveau d'alerte reste élevé sur le plateau du Golan. "Il y a des troupes et des véhicules militaires acheminés en renfort. Certains soldats expliquaient qu'ils seraient déjà sur le point d'être démobilisés." Preuve qu'Israël ne semble pas redouter un seul instant une riposte immédiate et majeure de la part des troupes iraniennes stationnées en Syrie.