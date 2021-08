Vague de chaleur : de nombreux pays touchés par des incendies

Une forte vague de chaleur touche plusieurs pays ces derniers jours, entraînant de nombreux départs de feu​ comme en Turquie par exemple​, samedi 31 juillet. Le sud du pays a été touché par de forts incendies avec un vent qui attise les flammes. Elles menacent des zones habitées ainsi que des stations balnéaires sur la côte. Des maisons et des champs sont partis en fumée. Six personnes ont été tuées et plus de 200 autres ont été blessées en raison notamment de 70 départs de feu simultanés. Une cinquantaine d’entre eux sont maîtrisées, les autorités enquêtent sur une potentielle piste criminelle.

Des incendies dans plusieurs pays

Le Liban​ fait également partie des pays touchés par des incendies comme dans la ville de Qoubayat où la population tente de repousser les flammes. En Grèce, dans la région du Péloponnèse, cinq personnes ont été gravement blessées, une dizaine de maisons ont été réduites en cendres par les impressionnants feux. À la frontière franco-espagnole, la commune de Cerbère (Pyrénées-Orientales) est en proie aux flammes. Quinze hectares ont déjà brûlé et d’importants moyens sont déployés pour tenter de mettre fin à cette situation. Le feu est fixé du côté espagnol.