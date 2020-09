Liban : un énorme incendie au port de Beyrouth quelques semaines après l'explosion

Les flammes ont pris dans un entrepôt où étaient notamment stockés des bidons d'huile, a indiqué l'armée, jeudi. La Croix-Rouge internationale a annoncé qu'elle entreposait dans cet entrepôt "des milliers de colis alimentaires et un demi-million de litres d'huile".

Un énorme incendie s'est déclaré, jeudi 10 septembre, dans un entrepôt du port de Beyrouth. Cet événement survient alors que la capitale du Liban est encore sous le choc des explosions survenues le 4 août.

Le feu avait baissé en intensité en soirée, mais il n'était toujours pas éteint après plusieurs heures d'opérations conjointes de la défense civile et des hélicoptères de l'armée. Tout au long de l'après-midi le ciel de Beyrouth s'était recouvert d'une épaisse fumée noire.

Les flammes ont pris dans un entrepôt où étaient notamment stockés des bidons d'huile, a indiqué l'armée. "L'entrepôt en feu, c'est là où la Croix-Rouge entrepose des milliers de colis alimentaires et un demi-million de litres d'huile (...) Notre opération humanitaire risque d'être sérieusement perturbée", a indiqué le directeur régional du Comité international de la Croix-Rouge pour le Proche et Moyen-Orient, Fabrizio Carboni.

Enquête ouverte

Selon des "informations préliminaires", des "réparations" étaient menées avec une scie électrique, dont les "étincelles" ont entraîné "le déclenchement d'un incendie", a affirmé de son côté dans un communiqué le ministre des Transports et des Travaux publics, Michel Najjar.

"L'incendie d'aujourd'hui pourrait être un acte de sabotage intentionnel, ou le résultat d'une erreur technique (...) ou d'une négligence", a indiqué le président libanais Michel Aoun à l'ouverture d'une réunion du conseil supérieur de Défense, jeudi. "La cause doit être connue le plus rapidement possible et les responsables doivent rendre des comptes", a-t-il poursuivi. Le parquet a ordonné l'ouverture d'une enquête.