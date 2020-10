VIDEO. Beyrouth : "La pendaison pour toutes les élites !", la colère du peuple libanais après les explosions

Dans les rues de Beyrouth dévastées par les explosions du 4 août 2020, la reconstruction s'annonce très longue. Les dégâts se chiffrent en centaines de millions d'euros, et 700 000 logements ont été endommagés. Les volontaires d'une centaine d'ONG se démènent pour reconstruire et aider les sinistrés... mais où sont les représentants de l'Etat ?

"C'est ça, le Liban, confime Jacques Matta, architecte et bénévole pour l'ONG Baytna Baytak, grâce à laquelle 300 logements ont pu être rebâtis. Le peuple, c'est lui le gouvernement. Aujourd'hui, on est en train de le prouver par le travail qu'on est en train de faire. Et eux, ils sont en train de se disputer à la télé, et de mettre la faute l'un sur l'autre… alors que tous sont coupables. La plupart sont supposés être en prison aujourd'hui."

Un Etat jugé absent et incompétent

Un mois jour pour jour après le drame, à l'occasion d'un hommage aux 192 victimes, de nombreux habitants ont laissé éclater leur colère. Beaucoup, brandissant des cordes, réclament "la pendaison pour toutes les élites". Le peuple libanais n'a pas de mots assez durs contre un État qu'il juge absent et incompétent.

Extrait d'un reportage à voir le 1er octobre 2020 sur France 2, en ouverture de la soirée spéciale "Unis pour le Liban".