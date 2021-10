Plus d’un an après la double explosion sur le port de Beyrouth, le 4 août 2020, qui a dévasté une partie de la ville et fait plus de 200 morts ainsi que des milliers de blessés, le Liban s’approche chaque jour un peu plus du chaos. Et désormais, il est confronté à une pénurie d’essence. La station-service de Sally est à sec : "Ah, il est là le camion. Un peu d’espoir dans toute cette misère", dit-elle avec un sourire au magazine "13h15 le dimanche" (replay).

"Cela fait cinq jours qu’on attend… On va essayer d’ouvrir deux jours pour deux à trois heures par jour parce qu’on a besoin de travailler afin de pouvoir finir la queue des clients", explique la jeune femme pendant que la station appelle chaque client qui a laissé son numéro de téléphone derrière le pare-brise de sa voiture stationnée depuis des jours.

300 millions ! Tout ça pour une seule livraison"

Sally tient à montrer ce que coûte en livres libanaises cette seule livraison d’essence de ce camion-citerne. Dans un sac de sport, un grand nombre de grosses liasses de billets soigneusement rangées. Une fois sorties, elles couvrent presque toute la table : "Il y a 300 millions ! C’est beaucoup, c’est énorme… Tout ça pour une seule livraison."

Avant la crise qui s’est abattue sur le pays, il ne fallait qu’une seule liasse de billets pour cette livraison qui a un peu rempli les cuves de la station-service de Sally : "C’est la preuve même de la crise économique. C’est l’inflation !" Avec l’effondrement de la livre libanaise, le prix de l'essence atteint des sommets à la pompe, soit l’équivalent de huit euros le litre…

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".