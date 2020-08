VIDEO. À Beyrouth, les images fortes d\'une jeunesse mobilisée

À Beyrouth, des milliers de personnes se mobilisent pour s'entraider et nettoyer les quartiers les plus touchés par l'explosion. "Tous les gens ici ont besoin de nous. Comme vous pouvez le voir, le gouvernement n'a rien fait, l'armée n'a rien fait, personne n'agit. C'est nous qui aidons les gens. C'est le peuple qui aide le peuple, comme on peut voir. C'est notre devoir", explique un jeune libanais. Dans la rue, les distributions d'eau et de repas se multiplient, mais aussi les premiers soins. De nombreux jeunes se portent volontaires. "C'est nous, on a pris l'initiative, on est venus, on s'est rencontrés. La majorité des gens, là, ne se connaissaient même pas avant la crise", raconte un habitant.

Les citoyens participent aussi au déblayage des logements, pour la plupart détruits par l'explosion. "Le mouvement civique est supérieur, bien plus supérieur que notre gouvernement, notre gouvernement qui a échoué. Donc, du coup, en tant que peuple, on a décidé de prendre l'initiative, que ce soit de la bouffe, que ce soit de l'eau, des habits, du logement… Dans un État qui a échoué, on doit prendre la relève", souligne un citoyen.