Liban : une grave explosion ravage Beyrouth

Des images d’horreur et de détresse. Mardi 4 août, Beyrouth, la capitale du Liban, a été plongé dans une situation dramatique. Un entrepôt a explosé de manière impressionnante, causant des dégâts considérables dans toute la ville. Dans la rue, les passants tentent de secourir des blessés en sang. Un homme parvient à ramener sa femme inconsciente dans une voiture, mais il ne sait pas comment rejoindre l’hôpital face à des routes bloquées par les chutes de béton.

Que contenait cet entrepôt ?

C’est à la fois un sentiment de peur et d’incompréhension qui s’est emparé de la population libanaise, tentant de comprendre comment une telle explosion a été possible. Pour cela, il faudrait savoir concrètement ce que contenait l’entrepôt qui a explosé. Les services de sécurité parlent de stocks de munitions et d’explosifs, d’autres sources évoquent, elles, des produits chimiques hautement inflammables. Mardi 4 août, le premier bilan humain était dramatique : 73 morts et près de 3 700 blessés sont à déplorer.