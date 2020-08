Liban : les envies d’ailleurs de la population

L’exode, une option qui commence à être envisagée par de plus en plus de Libanais. L’explosion qui a eu lieu à Beyrouth mardi 4 août est un nouvel élément qui pourrait les pousser à migrer vers un autre pays. Une mère de famille tente de convaincre ses enfants de retrouver leur appartement mais, blessés durant le drame, ils refusent de revenir dans la capitale La sécurité humaine n’est plus forcément garantie dans un pays qui doit déjà faire face à de nombreux soucis.

Une situation économique dramatique

L’envie de partir à l’étranger s’explique par plusieurs facteurs. Le Liban se retrouve actuellement frappé par une crise économique sans précédent. Près de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. La classe moyenne peine à s’en sortir face à une hausse des prix importante. Face à cela, deux types de réactions : ceux qui craignent que la crise s’aggrave et ceux qui veulent rester, croyant encore à un renouveau dans le pays.