Liban : l'aide internationale se met en place

Qu’attendent les Libanais de cette conférence ? "Les priorités correspondent aux besoins vitaux du Liban : reconstruire les hôpitaux, les écoles, consolider les bâtiments endommagés, selon Matthieu Boisseau. Il faut apporter une aide alimentaire, matérielle et médicale au Liban qui ne pourra pas affronter seul le défi de la reconstruction. Il y a chez les Libanais une forme de réconfort à voir la présence de ces pays étrangers à leur chevet."

La France va envoyer 700 tonnes de nourriture

L’aide internationale est le seul moyen de lutter contre une crise humanitaire. "Parallèlement à la conférence internationale, des pays organisent leur propre réseau de solidarité. La France a intensifié ses efforts et a aménagé un pont aérien et maritime pour faire parvenir au Liban 700 tonnes de nourriture et 18 tonnes de matériel médical", ajoute le journaliste, en direct depuis la capitale du Liban.





