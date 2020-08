Explosions à Beyrouth : un compte Instagram publie des photos de disparus pour aider à les retrouver

Ce compte, @locatevictimsbeirut, propose d'aider les familles de disparus à retrouver leurs proches. Il a été mis en ligne quelques heures après les terribles explosions qui ont secoué la capitale libanaise.

Des visages défilent, recouverts de messages angoissés. Un compte Instagram, @locatevictimsbeirut, a été mis en ligne, mardi 4 août dans la soirée, pour tenter d'aider les familles de disparus des explosions de Beyrouth à retrouver leurs proches. Le bilan provisoire, donné par la Croix-Rouge locale, fait état d'au moins 100 morts et des milliers de blessés.

Le principe est simple : les familles sont invitées à envoyer à ce compte une photo de leur proche disparu et des coordonnées. Ces éléments sont ensuite publiés, dans l'espoir qu'un internaute reconnaisse ce visage et donne de ses nouvelles. Une centaine de photos de femmes et d'hommes ont déjà été publiées sur cette page qui compte plus de 65 000 abonnés. De premières listes de personnes hospitalisées sont également apparues.