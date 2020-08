Explosions à Beyrouth : dans le chaos des décombres

Après le choc vient le désir de témoigner. Karim, 30 ans, arpente les rues d'un quartier de Beyrouth (Liban) et découvre le visage martyrisé de la ville. "Un ancien immeuble s'est effondré sur les voitures. C'est le chaos total. Physiquement je suis épuisé, on n'arrive plus à bien respirer", explique cet habitant de Beyrouth.

"C'était comme la fin du monde"

Un autre homme, qui travaille dans l'immobilier, était dans son bureau au moment de l'explosion. "Cela ressemble à une explosion atomique. Des immeubles et des maisons qui ont survécu à des guerres civiles sont tombés. Dans notre bureau, il y a plein de sang. Moi aussi, je suis blessé partout", précise-t-il. Marie s'est installée au Liban il y a cinq ans. Cette jeune française se remet à peine. "C'était comme la fin du monde. On ne savait pas ce qu'il se passait. Tout le monde a commencé à crier dans mon immeuble", détaille-t-elle.

