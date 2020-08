Explosion à Beyrouth : la mobilisation de la communauté libanaise en France

En Alsace, à Mittelhausen (Bas-Rhin), Bernard est inquiet pour sa tante et sa cousine, victimes de l’explosion à Beyrouth (Liban), mardi 4 août. Elle a été projetée au sol, ensanglantée alors qu’elle filmait la scène depuis les vitres soufflées d’un hôpital. "Et là on va voir ma tante qui a été blessée au visage et apparemment à plusieurs endroits du corps, à cause des débris de verre. Pour moi c’est dur de dire qu’ils étaient vraiment loin du lieu de l’explosion et qu’ils ont eu tous ces dégâts", indique Bernard Ghabi, cuisinier d’origine libanaise.

À Strasbourg, ce restaurant libanais a décidé d’assurer le service dans le recueillement. "Je vous demande d’observer, s’il vous plaît, une minute de silence pour soutenir les Libanais endeuillés", déclare le patron. Un moment important pour ce dernier et pour les clients. Près de Nancy (Meurthe et Moselle), Isabelle est en contact permanent avec le Liban. 500 cartons de matériel médical sont déjà prêts à partir. Ce matériel devrait rejoindre Beyrouth par un avion du ministère des Armées.

