Explosion à Beyrouth : le soutien de la France

Selon les mots du chef de l’État, cette visite vise à porter le message de fraternité et de solidarité du peuple français. Pour sa visite à Beyrouth (Liban), frappée par une double explosion mardi 4 août, Emmanuel Macron sera accompagné de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. Ils vont rencontrer le président de la République libanaise, Michel Aoun, ainsi que le Premier ministre, Hassane Diab.

21 Français blessés

Au programme des discussions il y aura sur la table, à n’en pas douter, les causes et les responsabilités de cette double explosion. Selon un bilan provisoire, 21 Français ont été blessés. L’aide française est également logistique, avec trois avions militaires, six tonnes de matériel et un détachement de la sécurité civile, qui a atterri cette nuit et qui participera dès ce matin aux recherches d’éventuels survivants. D’autres pays ont annoncé de l’aide, comme l’Iran et l’Algérie.

