EN IMAGES. Un an après l'explosion à Beyrouth, des quartiers portent encore les traces du drame

La tragédie qui a frappé la capitale libanaise le 4 août 2020 a fait 214 morts et plus de 6 500 blessés. Des dizaines de milliers de personnes ont perdu leur logement.

Vitres soufflées, monticules de décombres au sol, bâtiments éventrés… Les dégâts de l'explosion au port de Beyrouth (Liban) sont encore visibles mercredi 4 août 2021, un an jour pour jour après le drame. La tragédie a fait 214 morts, selon un bilan officiel, plus de 6 500 blessés, dont certains handicapés à vie, et des dizaines de milliers de personnes ont perdu leur logement.

Malgré les travaux, les quartiers les plus touchés, qui abritent musées, galeries d'art et joyaux du patrimoine, portent encore les stigmates de cet événement traumatisant. Emmanuel Macron réunit mercredi les principaux acteurs de la communauté internationale pour apporter une nouvelle aide d'urgence aux Libanais et faire pression sur la classe politique, responsable de la paralysie du pays, alors qu'il est englué dans la pire crise économique de son histoire.