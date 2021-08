DIRECT. Liban : Emmanuel Macron mobilise la communauté internationale pour apporter une nouvelle aide d'urgence

#COVID_19 Le Covid-19 n'épargne pas certains pays africains. Le Sénégal connaît sa troisième vague épidémique, avec un nombre de cas de contamination multiplié par dix depuis le mois de juin. Les services de réanimation accueillent des patients de plus en plus jeunes et non vaccinés. Franceinfo a recueilli les témoignages de soignants épuisés.

SEYLLOU / AFP