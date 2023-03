Au Liban, le gouvernement créé la confusion en reportant le passage à l'heure d'été d'un mois

Les autorités expliquent que ce report doit permettre aux personnes faisant le ramadan de pouvoir rompre le jeûne plus tôt. Mais il fait face à l'opposition de certaines universités ou du secteur de l'aviation. Et à l'incompréhension de la population.

Quelle heure est-il à Beyrouth ? Les Libanais se sont réveillés, dimanche 26 mars, sans savoir l’heure qu’il est. Mariam, la cinquantaine, confie être un peu perdue : "J'étais en train de parler avec mon mari et il m'a dit 'Il est 11 heure et demi'. Je lui ai dit 'Non, il est 10 heures et demi", raconte cette habitante de Beyrouth, toujours dans l'incertitude. En cause : le gouvernement, qui a décidé de retarder le passage à l'heure d'été d'un mois, sans aucune concertation. Officiellement, c’est pour que les musulmans du pays qui font le ramadan puissent manger une heure plus tôt.

Selon les autorités libanaises, il est donc la même heure en ce moment à Paris et à Beyrouth. Mais aucun responsable des outils informatiques n’a été prévenu et les téléphones et ordinateurs ont quand même changé d’heure automatiquement. Et beaucoup refusent de s’y plier : certaines universités ont annoncé qu’elles ne changeraient pas l’horaire de leurs cours. Côté aviation, les sites de ventes de billets annoncent tous des horaires différents

"Je ne vois pas à quoi ça sert"

Une confusion des horloges en pleine crise économique... Les Libanais, comme Nadine, ne comprennent pas cette décision : "Au lieu de faire quelque chose de bon pour le pays, on manipule avec l'heure pour que les gens ne pensent plus au dollar".

Détourner l’attention pour faire oublier l’absence totale de réforme alors que le Liban s’enfonce dans une crise sans fin, c'est aussi l'analyse de Mariam : "Je ne vois pas à quoi ça sert, et en quoi ça va nous aider économiquement. Ça n’a aucun intérêt. Le Liban a besoin de beaucoup de choses et changer l’heure, je ne crois pas que ce soit la priorité", dénonce la jeune femme de 25 ans.

Le site internet de l’aéroport de Beyrouth indique l’heure d’été, mais l’heure affichée à l’aéroport est celle d’hiver bravo @Najib_Mikati ! Cc @mtvlebanon @LBCILebanon — Nadim-Joseph Bayeh (@NadimBayeh) March 26, 2023

Même le site de l’agence de presse libanaise ANI, qui dépend du ministère de l'Information, ne semble pas savoir quelle heure il est. Sur sa page d’accueil, la décision gouvernementale de reporter le changement d’heure est mentionné, mais l’horloge du site internet, elle, est automatiquement passée à l’heure d’été.