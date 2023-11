Vrai ou faux Faut-il se fier aux tweets de l’influenceur américain Jackson Hinkle sur le conflit israélo-palestinien ?

Durée de la vidéo : 2 min

L’influenceur américain Jackson Hinkle, qui compte 2,5 millions d’abonnés sur X (ex-Twitter), est le compte le plus influent du réseau social sur la crise israélo-palestinienne. Que valent ses informations ?

L’influenceur américain Jackson Hinkle poste des dizaines de messages chaque jour sur X (ex-Twitter). Tous sont consacrés au conflit à Gaza. Il est devenu le compte le plus influent de tout le réseau social sur la crise israélo-palestinienne. Auprès de ses 2,5 millions d’abonnés, il publie des messages anti-Israël, accompagnés de photos ou de vidéos choquantes de victimes palestiniennes. Il publie également de fausses informations, comme lorsqu’il prétend que le nombre de victimes israéliennes a été falsifié lors de l’attaque du Hamas.

Un supporter de Donald Trump et défenseur de Vladimir Poutine

Ces intox venues des États-Unis trouvent un certain écho en France. Ses messages sont relayés par des soutiens déclarés de la France insoumise, mais aussi des utilisateurs d’extrême droite antisémites et des militants antivaccin. Qui est Jackson Hinkle ? L’Américain de 24 ans est un supporter acharné de Donald Trump, et un fervent défenseur de Bachar Al-Assad et Vladimir Poutine, comme il l’a expliqué sur la chaîne Russia Today.

L’influenceur n’hésite pas à dire tout et son contraire afin de faire le buzz. C’est le cas sur le conflit palestinien. En 2022, il se disait ainsi "content" que Benyamin Netanyahu soit au pouvoir, alors qu’il le présente aujourd’hui comme un dictateur sanguinaire.

