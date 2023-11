Reportage "Toutes les guerres ont un impact sur l'Irak" : au Kurdistan, les civils vivent au rythme des attaques contre les bases militaires américaines depuis le début de la guerre Israël-Hamas

C'est l'une des conséquences de la guerre entre le Hamas et Israël. En Irak et en Syrie, les bases américaines chargées de lutter contre l'Etat Islamique sont la cible de factions armées pro-Iran, parfois à quelques kilomètres de quartiers civils.

Temps de lecture : 1 min

Depuis le 7 octobre dernier et le début de la guerre entre le Hamas et Israël, le conflit s'étend jusqu'au Kurdistan où les Américains sont attaqués en représailles de leur soutien à Israël. Des tirs de roquettes, des drones : les bases militaires prises pour cible sont parfois situées juste à côté de zones civiles.

En Irak cette semaine, il y a eu trois déflagrations tout près d'Erbil. Le quartier chrétien de la ville, Ankawa, est collé à une base américaine. Il compte 50 000 habitants. "À quatre heures du matin j’ai entendu le bruit des explosions et des sirènes, commente un riverain. Ça m’a réveillé. Puis le matin vers neuf heures, j’ai entendu d’autres explosions, j’étais au travail. Et puis bon, on a continué notre routine comme d’habitude quoi..." Un peu plus loin, plusieurs hommes sont occupés à une partie de backgammon, comme si de rien n’était : "Non on n'a pas peur ! On a l’habitude, ils attaquent régulièrement donc c’est quelque chose d’habituel pour nous," dit l'un. "Toutes les guerres ont un impact sur l'Irak, ajoute son camarade. Donc on reste là comme si de rien n'était."

"Cela crée un sentiment de lassitude"

Ici, à chaque regain de tension régionale, les groupes pro-Iran visent les Américains juste à côté. En témoignent les hélicoptères de combats de la coalition qui rasent au quotidien les habitations. "On est tellement habitués à ce genre de chose, confie Dylan, Franco-Irakien résident du quartier, qu'on apprend à différencier les attaques réelles, les invasions, les guerres ouvertes des simples menaces ponctuelles qui n'auront pas forcément d'impact au long terme. Ça crée un sentiment de lassitude au sein de la population irakienne. Les gens se demandent ce qu'il va arriver bientôt et c'est même la motivation principale des gens pour émigrer. Ce n'est pas tant le risque immédiat mais plutôt l'absence de confiance dans l'avenir."

Depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël, 56 soldats américains ont été légèrement blessés dans leurs bases en Syrie et en Irak dans une cinquantaine de frappes en représailles du soutien des Etats-Unis à Israel.