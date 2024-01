Reportage "Nous sommes là pour la Palestine mais aussi pour l’humanité" : des dizaines de milliers de Turcs rassemblés en soutien à Gaza

La foule a commencé à se rassembler avant le lever du jour pour converger vers les bords du Bosphore. La Turquie se veut en pointe dans le soutien à la cause palestinienne fustigeant fréquemment le Premier ministre israélien et l’inertie de l’Occident.

À Istanbul, ils ont répondu en masse à l’appel de 300 organisations à manifester sous le slogan "Miséricorde à nos martyrs, soutien à la Palestine, malédiction sur Israël".

Elif a 16 ans, un keffieh sur les épaules, et une pancarte "Ne cessez jamais de parler de la Palestine". "On en parle tous les jours à l’école avec nos professeurs, dit-elle. Nous parlons notamment des victimes, de leur nombre, des hôpitaux bombardés, des enseignants qui sont tués, des médecins. Nous montrons aujourd’hui notre force au monde entier. Nous devrions être plus nombreux encore".

Elif, 16 ans, est venue manifester en soutien au peuple palestinien. (MARIE-PIERRE VEROT / RADIOFRANCE)

À la tribune, les orateurs revendiquent plus de 250 000 personnes. La foule hérissée de drapeaux turcs et palestiniens s’étend en rangs serrés sur le pont de Galata qui enjambe le Bosphore. Au premier jour de l’année, la Turquie tenait à montrer au monde sa solidarité avec le peuple palestinien. Yahya, un homme d’affaires, s’est levé tôt pour être présent : "Nous ne sommes pas là seulement pour la Palestine mais pour l’humanité, explique-t-il. Vous ne pouvez pas bombarder des hôpitaux, bombarder des églises, des écoles, des mosquées. Tout cela appartient à l’humanité. Mais d’évidence, ils s’en fichent. Ils considèrent les Palestiniens comme des animaux et ils les traitent comme des animaux".

"Nous sommes venues pour résister à Israël"

"Ils disent 'Nous avons le droit de nous défendre', ajoute Yahya à propos d'Israël. Vous ne vous défendez pas, vous ne faites qu’attaquer. Vous tuez des innocents… Vous tuez des bébés ! Et c’est pour cela que nous sommes ici. Pour montrer au monde que nous soutenons à fond les Palestiniens et que nous sommes à fond contre le gouvernement sioniste israélien, pas contre les Juifs".

Aysegul (gauche) a répondu à l'appel à manifestation de 300 organisations. (MARIE-PIERRE VEROT / RADIOFRANCE)

Un keffieh recouvrant son voile, Aysegul tient à confier ses craintes : "Nous sommes venues pour résister à Israël qui commet un génocide et occupe sans raison les territoires palestiniens. Israël refuse de rendre les terres occupées et veut peut-être maintenant s’approprier aussi Gaza".

Des pancartes caricaturent le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, affublé d’une moustache à la Hitler, auquel le président Erdogan l’a comparé cette semaine.