Reportage Cisjordanie : l’armée israélienne ouvre une enquête après des images montrant des Palestiniens tués et jetés d’un toit par des soldats

Les habitants de ce quartier de Qabatiya foulent les gravats au pied de ce qui reste d’une maison. Les regards se dirigent vers le toit, de là même où jeudi 19 septembre, des Palestiniens ont été tués et projetés dans le vide par des soldats israéliens. Des images qui ont été diffusées et jugées vendredi "profondément préoccupantes" par la Maison Blanche. L’armée israélienne, qui affirme avoir tué quatre activistes ce jour-là, a annoncé l’ouverture d’une enquête.

Des voisins, encore hagards, cherchent à comprendre. Hadi, la soixantaine, regard bleu, dit avoir tout observé à travers sa fenêtre : "Ce que j’ai vu, ce sont les forces spéciales israéliennes qui sont arrivées par la route. Trois jeunes ont été tués, au bout d’échanges de tirs qui ont duré 20 minutes. L’armée d’occupation leur a tiré dessus. On a regardé depuis le toit de notre voisin ce qui se passait des heures après. L’armée a encore ouvert le feu. Ils étaient déjà morts, et ils les ont jetés du toit", affirme-t-il.

Les Palestiniens tués étaient armés, et retranchés à l’intérieur des murs progressivement détruits au bulldozer. Le déroulement de cette opération fait l’objet d’une enquête interne de l’armée israélienne. "Bien sûr que nous sommes choqués par le nombre de tirs", poursuit Hadi, qui donne d’autres détails.

"Il y avait quatre martyrs au sol, on ne pouvait pas leur porter secours, leur venir en aide ! L’un d’entre eux bougeait encore… il n’était pas encore mort. Ils l’ont tué avec un drone." Hadi, un habitant du quartier de Qabatiya à franceinfo

Les images du drame s’échangent entre les habitants. Saïd, tee-shirt blanc, est venu rendre hommage aux victimes, des résistants, explique-t-il. "Tout ça c’est tragique, surtout pour les plus jeunes. Ce qu’ils ont vu et ce qu’ils voient c’est de la violence et des combats, et des bombardements. Tous ces bulldozers qui passent, tout cela les enfants s’en souviennent. Ils deviennent pleins de haine face à l’occupation. C’est un occupant, et oui, tous ceux qui veulent nous tuer doivent être traités de la même façon".

Une salle de bain apparaît derrière un pan de mur effondré, un salon. D’après les voisins, cinq familles vivaient dans cette maison. Elles ont quitté ce lieu, devenu définitivement inhabitable après les échanges de tirs.