Mandat d’arrêt requis contre Benyamin Netanyahou : Nadine Morano juge la décision "profondément choquante"

Nadine Morano est l’invitée politique du 19/20 info, mardi 21 mai. Elle réagit, notamment, à la situation à Gaza, après que le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a requis des mandats d’arrêt contre Benyamin Netanyahou et son ministre de la Défense et contre trois dirigeants du Hamas.

Nadine Morano, députée européenne (LR) et candidate sur la liste de François-Xavier Bellamy aux européennes, juge la décision de Karim Khan, le procureur de la Cour pénale internationale, "profondément choquante". "Rien que le fait de mettre le mot ‘aussi’, contre Benyamin Netanyahou et plusieurs dirigeants israéliens, et contre des dirigeants du Hamas. Franchement, j’ai été profondément choquée", explique-t-elle.

"Pourquoi l’Égypte n’ouvre pas sa frontière à la population de Gaza ?"

L’éditorialiste Gilles Bornstein évoque ensuite les 35 000 morts du Hamas, rappelant que l’ONU "est revenu sur les chiffres" et revu les estimations "autour de 25 000, certainement un peu plus". "Je ne sais pas vous non plus en fait", réplique Nadine Morano.

Les actions d’Israël à Gaza sont-elles donc légitimes, suite aux attentats du 7 octobre ? "C’est légitime si le droit international de la guerre est respecté", répond-elle, faisait part de son scepticisme quant aux éléments en détention du procureur de la CPI. "Qu’il le[s] fournisse au public. Je voudrais savoir pourquoi l’Égypte n’ouvre pas sa frontière à la population de Gaza ? Pourquoi est-ce que les pays arabes aux alentours n’accueillent pas des populations de Gaza ? Toujours mettre en accusation un État qui est attaqué, ce n’est pas comme ça qu’on arrivera à trouver la paix", ajoute députée européenne.