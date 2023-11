Libération de Mia Schem : c'est "un soulagement immense", se réjouit un avocat des familles d'otages

L'avocat des familles d'otages et ex-otages Sacha Ghozlan rappelle qu'il reste encore "plus de 140 otages sont toujours retenus dans la bande de Gaza [...] dont nous n'avons aucune nouvelle."

"Pour tous ceux qui se soucient du sort des otages la libération de Mia Schem est évidemment un soulagement immense", se réjouit jeudi 30 novembre sur franceinfo Sacha Ghozlan avocat de familles d'otages et ex-otages et co-fondateur du collectif AV7. "Nous l'attendions" cette libération "et nous sommes très heureux de savoir qu'elle retrouve ce soir sa mère, son père, ses proches", insiste-t-il.

Cependant, "ce soulagement est incomplet parce que nous savons que plus de 140 otages sont toujours retenus dans la bande de Gaza notamment Eliya Toledano, un de ses amis, un Franco-israélien dont nous n'avons aucune nouvelle. Nous demandons sa libération immédiate et inconditionnelle", lance Sacha Ghozlan. "Pour Mia et pour les siens, c'est le temps des retrouvailles, le temps de la reconstruction. Elle revient parmi les vivants, elle revient dans la société, il faut l'accompagner avec toute la bienveillance qu'elle mérite", ajoute l'avocat.

"Nous n'avons pas d'informations sur les otages qui sont retenus au sein de la bande de Gaza. Les otages qui ont été libérés s'expriment assez peu publiquement, précisément parce qu'il y en a encore qui sont retenus", indique Sacha Ghozlan, "et donc dévoiler des informations sur les conditions de leur détention, sur les lieux sur lesquels ils se sont retrouvés pourrait mettre en jeu la vie des autres otages. Il y a peu d'informations qui filtrent à ce stade sur leurs conditions de détention".