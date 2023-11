Direct Guerre entre Israël et le Hamas : l'armée israélienne et le mouvement islamiste prolongent d'une journée leur trêve qui devait arriver à expiration ce matin

La trêve entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas a été prolongée in extremis, ont annoncé les deux belligérants, jeudi 30 novembre. Elle devait expirer à 7 heures locales, mais un quart d'heure avant l'échéance, l'armée israélienne a publié un communiqué indiquant que la "pause opérationnelle" allait "continuer", "à la lumière des efforts des médiateurs pour poursuivre le processus de libération des otages" détenus à Gaza. Le Hamas a indiqué de son côté que la trêve était prolongée pour "un septième jour". et le Qatar, principal médiateur, a confirmé que cette trêve était prolongée jusqu'à vendredi. Suivez notre direct.

Prolongation in extremis. Le bureau du Premier ministre israélien a déclaré que le gouvernement israélien avait décidé de reprendre les combats "immédiatement" si une liste des prochains otages qui seront libérés ne lui était pas fournie par le Hamas avant 7 heures. "Israël a reçu une liste de femmes et d'enfants conformément aux termes de l'accord, et par conséquent la trêve va continuer", a-t-il ajouté.

Antony Blinken en Israël. Le secrétaire d'Etat américain est arrivé jeudi en Israël, où il doit rencontrer notamment le Premier ministre Benyamin Nétanyahou pour faire pression pour une prolongation de la trêve, avant de se rendre en Cisjordanie occupée.

Nouvelles libérations pendant la nuit. Dix otages israéliens, dont cinq binationaux (un Néerlandais, trois Allemands et un Américain), ainsi que deux Russes et quatre Thaïlandais ont été remis par le Hamas à la Croix Rouge internationale, avant d'être conduits dans une base militaire en Israël. En échange, trente Palestiniens (16 mineurs et 14 femmes) détenus dans plusieurs prisons israéliennes ont ensuite été libérés.