Otages du Hamas : "On ne peut que se réjouir de la libération de Mia", réagit le député Jérôme Guedj

Jérôme Guedj, vice-président du groupe d’amitié France-Israël à l’Assemblée nationale, rappelle qu'il "reste probablement quatre otages français" aux mains du Hamas et précise qu'"on a évidemment une pensée pour l'ensemble de ces familles".

"On ne peut que se réjouir de la libération de Mia", réagit jeudi 30 novembre sur franceinfo Jérôme Guedj, député PS-Nupes de l’Essonne et vice-président du groupe d’amitié France-Israël à l’Assemblée nationale. Mia Schem, otage franco-israélienne de 21 ans, enlevée le 7 octobre pendant un festival de musique, a été libérée et remise à la Croix-Rouge, a annoncé ce jeudi l'ambassade d'Israël en France. "Dans les conflits dans le monde, quand il y a eu des Français pris en otage, c'est l'ensemble de la communauté nationale qui était dans l'attente, impatiente, de les voir être libérés", a poursuivi le vice-président.

"C'est évidemment un soulagement, j'imagine, pour sa maman, qui était très active et qui s'est beaucoup mobilisée pour que les noms des otages ne soient pas oubliés", estime Jérôme Guedj, avant de préciser qu'"il reste probablement quatre otages français". "Un ami de Mia Schem qui était aussi à la rave party, les deux parents de trois enfants qui ont été libérés en début de semaine et puis un Franco-mexicain", a détaillé Jérôme Guedj. "On a évidemment une pensée pour l'ensemble de ces familles."

Ces quatre otages sont des hommes. "Le deal de la trêve humanitaire était la libération prioritaire des enfants et de leur mère quand ils étaient en détention. Va se poser la question des hommes et la manière dont le Hamas peut décider ou pas de feuilletonner leur libération. On est loin du bout du processus", conclut Jérôme Guedj.