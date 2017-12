Le Crif réclame le retrait d'un magazine pour enfants qui écrit qu'Israël n'est pas "un vrai pays" aux yeux d'autres Etats

Il est rare de voir un magazine pour les 5-8 ans au cœur d'une polémique politique. Mais c'est le cas de Youpi j'ai compris !, dont le président du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) a demandé le retrait du numéro de janvier, dimanche 24 décembre. En cause, un texte accompagnant une carte des différents pays du monde, dans lequel Israël est décrit comme faisant partie des pays dont "tous les autres pays du monde ne sont pas d'accord pour dire que ce sont de vrais pays".

"Dire qu'Israël n'est pas un 'vrai pays' est un mensonge grave au regard de l’histoire" écrit le président du Crif, Francis Kalifat, aux éditions Bayard Presse, qui éditent Youpi, et au rédacteur en chef du journal. Un message reproduit sur Facebook. "Des publications comme la vôtre viennent nourrir de façon dangereuse les jeunes esprits", accuse-t-il.

Bayard se défend de remettre en cause Israël

"Il ne s’agit absolument pas de remettre en cause l’Etat d’Israël", répond le groupe Bayard, joint par franceinfo lundi. Qui explique la démarche de ce texte, publié au sein d'une série de cartes présentant des informations sur des sujets variés, de la géographie aux animaux : "On ne peut pas dire exactement à un enfant de 6 ans combien il y a de pays dans le monde, par ce qu'il y a des endroits où on ne reconnaît pas tous les Etats. C'est ce que l'auteur a voulu dire. On voulait inviter les enfants à une forme d'intelligence."

"Peut-être que ce n’était pas une bonne idée de citer Israël et la Corée du Nord", reconnaît le groupe de presse pour enfants à franceinfo. "Mais ce sont aussi les exemples les plus emblématiques." "On va s'excuser", affirme Bayard, "parce que si c'est mal pris, c'est qu'on a fait une maladresse."



Vingt-et-un pays n'ont jamais reconnu l'Etat hébreu

Israël est membre des Nations-unies depuis 1949 et est reconnu par la communauté internationale. A une nuance près : il n'a jamais été reconnu par une vingtaine d'Etats, principalement des pays dont la majorité de la population est musulmane (Afghanistan, Algérie, Indonésie, Arabie saoudite...), qui lui refusent toute légitimité. Au total, Israël n'entretient ainsi pas de relations diplomatiques avec 34 des Etats membres des Nations unies (comprenant ceux qui ne l'ont jamais reconnu et ceux qui ont rompu leurs relations), explique le ministère des Affaires étrangères de l'Etat hébreu. Youpi compare sa situation à celle de la Corée du Nord, qui n'est pas reconnue, notamment, par son voisin du Sud.

"L’existence d’Israël est une vérité internationalement reconnue. Dire le contraire revient à rejoindre le camp de ceux qui considèrent qu’Israël ne doit pas exister", estime de son côté le président du Crif.

Sur Twitter, la carte de Youpi a provoqué de nombreuses réactions indignées.

Toi aussi, dès le plus jeune âge, sois exposé aux théories antisémites.

